Окупанти за добу втратили 880 осіб та 122 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 4 танка, 7 бронемашин, 40 артсистем, 325 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1079630 (+880) осіб, танків – 11139 (+4) од, бойових броньованих машин – 23185 (+7) од, артилерійських систем – 32064 (+40) од, РСЗВ – 1474 (+2) од, засоби ППО – 1212 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325), крилаті ракети – 3598 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120), спеціальна техніка – 3952 (+2)", - ідеться в повідомленні

Дані уточнюються.