У Дарницькому районі Києва пошкоджено пʼятиповерхівку з першого по пʼятий поверхи

Київ. 28 серпня. – В результаті ворожої атаки у Дарницькому районі столиці, попередньо, сталося руйнування в пʼятиповерховому будинку з першого по пʼятий поверхи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі, попередньо, руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив Кличко в Телеграм.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5186