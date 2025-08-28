04:19 28.08.2025
Відомо вже про чотирьох постраждалих у Дніпровському районі Києва - мер
У Дніпровському районі столиці вже четверо постраждалих, усіх госпіталізували медики, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
"Уже четверо постраждалих у Дніпровському районі столиці. Всіх медики госпіталізували", – зазначив Кличко.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом зазначив: "Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих чоловіків".
