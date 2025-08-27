Рютте: Розширення оборонного виробництва необхідне для підтримки України та НАТО

Розвиток оборонної промисловості країн НАТО є ключовим для продовження підтримки України та стримування подальшої агресії, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час відкриття артилерійського заводу Rheinmetall в Унтерлюссі (Німеччина).

"Це надзвичайно важливо для нашої безпеки, а також щоб і надалі підтримувати Україну у її боротьбі сьогодні і стримувати будь-яку агресію в майбутньому", – наголосив він.

Генсек відзначив досягнення Rheinmetall та всього оборонного виробництва Альянсу. За його словами, новий завод у Унтерлюссі планує виробляти 350 тисяч артилерійських снарядів на рік. Цього року підприємства Rheinmetall у Німеччині, Іспанії, Угорщині, Південній Африці та Австралії планують виготовити 700 тисяч снарядів, а загальна європейська потужність із виробництва боєприпасів до кінця року має сягнути двох мільйонів.

Рютте підкреслив, що для безпеки Альянсу важливо не лише фінансування, а й наявність бойових спроможностей. "Стримування не походить від 5%. Стримування походить від здатності дійсно воювати з потенційними противниками", – заявив він.

Генсек також звернувся до промисловості із закликом збільшувати виробництво складніших систем: танків, систем протиповітряної оборони та ракет: "Тепер із боєприпасами ми справляємося краще. Але тепер нам потрібні такі ж зусилля, щоб збільшити виробництво складніших систем. Таких як танки, системи протиповітряної оборони та ракети…Я не кажу, що це легко. Але це абсолютно необхідно для нашої безпеки - зараз і в майбутньому. Адже, як я казав раніше, виклики, з якими ми стикаємося, не зникнуть найближчим часом".

Він додав, що НАТО має чіткий і амбітний список цілей щодо спроможностей, який буде передано промисловості, та наголосив на необхідності використання досвіду України у промисловій мобілізації.

"Щоб пришвидшити виробництво потрібних можливостей, ми можемо використати досвід нарощування випуску снарядів. І ми можемо навчитися в України її інноваційній промисловій мобілізації. Нам потрібно перезапустити деякі наші законсервовані виробничі лінії, розробити швидші виробничі процеси, і закуповувати компоненти... щоб коли надходитимуть замовлення, ми могли виконувати їх швидше", - наголосив Рютте.

За його словами, збільшення оборонного виробництва є важливим і для економічного розвитку, оскільки створює тисячі нових робочих місць, зокрема 500 на новому заводі в Унтерлюссі.

