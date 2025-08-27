Інтерфакс-Україна
Події
20:41 27.08.2025

УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу евакуйованим у трьох транзитних пунктах у Харківській та Дніпропетровській областях.

"Для евакуйованих жителів прифронтових громад Донеччини працюють три проміжні транзитні пункти: один на Харківщині та два на Дніпропетровщині. Наразі люди, які евакуювались через небезпеку, можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних і продуктових наборів та води від волонтерів і спеціалістів Українського Червоного Хреста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Евакуйовані також можуть розраховувати на тимчасове розміщення у транзитних пунктах, які обладнані необхідною технікою та спальними місцями. За потреби люди можуть отримати першу допомогу та консультацію лікаря. Евакуйовані отримують первинну психологічну допомогу від волонтерів, а діти – транзитні набори психосоціальної підтримки від УЧХ.

Команда загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста транспортує людей з числа маломобільних груп населення до транзитних пунктів для тимчасового розміщення. За потреби волонтери УЧХ перевозять їх до медичних установ або на вокзал — до евакуаційних потягів для виїзду у безпечніші місця чи до рідних.

У двох транзитних пунктах на Харківщині та Дніпропетровщині працює мобільний лазне-пральний комплекс, де евакуйовані можуть прийняти душ, випрати й висушити одяг.

Додатково на Дніпропетровщині встановлено три модульні укриття, де евакуйовані перебувають під час повітряних тривог.

 

Теги: #дніпропетровщина #харківщина #тчху #учх_евакуація

