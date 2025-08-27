Трамп може змусити Путіна погодитися на миротворчий контингент

Президент США Дональд Трамп може змусити очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на присутність іноземного миротворчого контингенту в Україні, вважає голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Ми маємо напрацювати такі гарантії, за яких все ж таки контингенти мають бути на території України, але це точно буде відбуватися з обговоренням з РФ. Так, вона буде проти, так, вона не буде хотіти цього робити, але у Трампа точно є важелі впливу, щоб Путін на це погодився", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у середу.

За словами Чернєва, без такого погодження жодна з європейських країн не буде надсилати миротворчий контингент чи контингент для того, щоб він стояв на лінії розмежування.

"Тут власне все буде залежати від позиції Сполучених Штатів. Будуть Сполучені Штати притискати Путіна погодитися на гарантії безпеки з присутністю європейських країн на території України, тоді коаліція охочих нарешті стане коаліцією рішучих... Якщо Путін скаже, що він проти, і Трамп нічого з цим не буде робити, повірте мені, не буде (участі у контингенті - ІФ-У) ані Британії, ані інших країн", - зазначив Чернєв.