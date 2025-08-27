Інтерфакс-Україна
Події
20:08 27.08.2025

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

1 хв читати
У п'ятницю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою президента США Дональда Трампа у Ньй-Йорку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вчора Андрій Єрмак та Рустем Умєров були на зустрічах в Катарі, зокрема щодо посередства. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії, в п'ятницю в Сполучених Штатах Америки, Нью Йорк. Зустрічі з командою президента Трампа", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, будуть залучені всі, хто працює над змістом військових, політичних і економічних гарантій безпеки.

"Завдання – прискоритися максимально, щоб це було теж важелем - важелем впливу. Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", - наголосив президент.

