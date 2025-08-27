Інтерфакс-Україна
Події
18:49 27.08.2025

Командувач Нацгвардії зустрівся з британськими військовими аташе, домовились про обмін досвідом

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко зустрівся з військовими-дипломатами з Великої Британії та обговорив з ними поглиблення співпраці та вдосконалення взаємодії з міжнародними союзниками, зокрема питання обміну сучасним бойовим досвідом, який здобули українські військові за останні роки.

"Зустрівся з новопризначеним аташе з питань оборони Великої Британії в Україні, комодором Королівських ВМС Девідом Тіздейлом, а також із комодором авіації Пітером Кракрофтом, який завершує свою дипломатичну місію в Україні", - написав Півненко у телеграмі у середу.

За його словами, на зустрічі ознайомили новопризначеного аташе з організаційною структурою, завданнями та роллю Національної гвардії України у системі безпеки й оборони держави. "Ми також обговорили подальші напрями двостороннього співробітництва з Відділом аташе з питань оборони", - додав Півненко.

Окрему увагу сторони приділили можливостям залучення британської допомоги для посилення спроможностей Національної гвардії України. "Йшлося і про обмін досвідом, і про зміцнення співпраці у сфері безпеки та оборони", - уточнив Півненко.

"За роки повномасштабної війни Національна гвардія набула унікального бойового досвіду, яким ми готові ділитися з нашими партнерами для зміцнення спільної безпеки. Ми зацікавлені у подальшому поглибленні співпраці та вдосконаленні взаємодії з міжнародними союзниками. Вірю, що завдяки обміну досвідом, спільним навчанням та підтримці ми зможемо ще ефективніше відповідати на сучасні загрози", - додав він.

"За підсумками зустрічі ми окреслили напрямки спільної роботи, спрямованої на посилення партнерства та підвищення ефективності взаємодії в умовах сучасних безпекових загроз", - зазначив командувач НГУ.

