ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовує інформацію телеграм-каналів щодо жорстоких методів перевірки українців на польсько-українському кордоні та називає ці повідомлення "російською інформаційною атакою, спрямованою на підрив українсько-польських відносин".

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що польські прикордонники змушують громадян України роздягатися "до білизни", шукаючи "заборонені татуювання", а також перевіряють телефони. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото відповідних інформаційних стендів", - йдеться у телеграм-каналі ЦПД у середу.

Повідомляється з посиланням на Львівський прикордонний загін, що "ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин. Зображення інформаційних стендів, які поширюють ворожі телеграм-канали, змінено за допомогою графічних редакторів. Крім того, вони містять безліч русизмів, орфографічних і пунктуаційних помилок, що є типовою ознакою фейку".

"Мета дезінформації – посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство і солідарність, які особливо посилилися після початку повномасштабного вторгнення росії", - зазначає ЦПД.