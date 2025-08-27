Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

Народні депутати з фракції "Слуга народу" пропонують Верховній Раді встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутнім під час війни.

Відповідний законопроєкт №13689 про внесення змін до Цивільного кодексу та деяких законів щодо порядку визнання військовослужбовців безвісно відсутніми під час дії воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді 25 серпня, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з запропонованими змінами до законодавства військовослужбовець, зниклий під час виконання бойового завдання, може бути визнаний судом безвісно відсутнім незалежно від строку, що минув з моменту зникнення. Головною підставою для такого рішення є акт службового розслідування, складений військовою частиною.

Автори законопроєкту також пропонують скоротити строк для оголошення померлим військовослужбовця, який зник безвісти. Пропонується встановити, що військовослужбовець може бути оголошений судом померлим не раніше ніж через шість місяців з дня зникнення за наявності акта службового розслідування. За наявності доказів загибелі, виявлених до спливу цього строку, суд може оголосити особу померлою незалежно від часу її зникнення.

Крім цього, законопроєкт пропонує розширити підсудність справ і надати членам сім'ї військовослужбовця право подавати заяву до суду не лише за місцем свого проживання, а й за місцем дислокації військової частини, до якої належав зниклий.

Законопроєкт встановлює, що військовослужбовець набуває статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру на підставі акта службового розслідування.

Законопроєкт запроваджує обмеження на отримання грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги для громадян або резидентів Російської Федерації чи Білорусі, а також для засуджених за злочини проти національної безпеки України.

Серед авторів законопроєкту — Ольга Василевська-Смаглюк, Галина Третьякова, Юлія Яцик.