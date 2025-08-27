Інтерфакс-Україна
15:52 27.08.2025

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Посольство України у Польщі опублікувало роз’яснення у зв'язку з повідомленнями про накладення президентом країни Каролем Навроцьким вето на зміни до спеціального закону про допомогу українцям.

"Спеціальний закон у Польщі діє до 30 вересня 2025 року. Режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено Рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року; він зберігає чинність і на території Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема Спеціальним законом.

Посольство України в Республіці Польща наголошує, що відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення.

"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів", - заявили у посольстві.

Президент Кароль Навроцький повідомив у понеділок, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував, зокрема, тим, що допомогу 800+ повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі. Він також оголосив про законодавчу ініціативу, яка в кримінальному кодексі прирівняє "символ Бандери" до нацистських і комуністичних символів.

