Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

Фото: Міноборони України

Заступники міністра оборони України Сергій Боєв та Ганна Гвоздяр провели робочу зустріч із делегацією Міністерства оборони Чехії на чолі із заступником міністра оборони Даніелем Блажковцем, під час якої обговорили оптимізацію процесів закупівлі та доставки боєприпасів в межах "чеської ініціативи".

Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства у середу, директор міжурядової агенції з військового співробітництва при Міністерстві оборони Чехії Алеш Вітечка ознайомив українську сторону з відповідними графіками надходжень.

"Росія продовжує тиснути на фронті, тому потреба в боєприпасах залишається високою", – наголосив Сергій Боєв.

Окремо розглянули потребу у фінансуванні українського оборонно-промислового комплексу та перспективи спільних проєктів із чеською оборонною галуззю.

"Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року. Проте є потреба у фінансуванні, аби використати спроможності на повну", – зазначила Гвоздяр.

Чеська ініціатива, започаткована у 2024 році та профінансована союзниками по НАТО, передбачала постачання Україні 1,5 млн артилерійських боєприпасів, зокрема 500 тис. одиниць 155-мм снарядів. В лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що ініціатива щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру доставила 1,6 мільйона снарядів і буде продовжена.