Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України триватиме – Петр Павел

Ініціатива Чехії щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру доставила 1,6 мільйона снарядів і буде продовжена, - заявив президент Чехії Петр Павел у суботу.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Павел сказав, що фінансування забезпечено для поставок до квітня, а ініціатива триватиме і після цього.

"Ми забезпечили від наших союзників достатні ресурси, щоб задовольнити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я домовився з союзниками про надання додаткових ресурсів", - сказав Павел на прес-конференції, яку чеське телебачення транслювало в прямому ефірі.

Джерело: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-pavel-ceska-iniciativa-zajistila-ukrajine-za-rok-16-milionu-kusu-munice-270100

https://www.reuters.com/world/europe/ammunition-initiative-ukraine-continue-czech-president-says-2025-02-15/