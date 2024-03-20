Перші снаряди в рамках чеської ініціативи мають прибути до України не пізніше червня - Міноборони Чехії

У Міністерстві оборони Чехії очікують, що перші партії артилерійських снарядів, закуплених у рамках чеської ініціативи, прибудуть до України не пізніше червня для допомоги українським силам у захисті від очікуваного літнього наступу РФ.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Чехії, чеська ініціатива з постачання боєприпасів була однією з головних тем засідання Контактної групи з оборони України, що відбулося у вівторок на військовій базі Рамштайн. Прогрес Чеської Республіки в придбанні артилерійських боєприпасів для України високо оцінив, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін. Він назвав цю ініціативу прикладом креативного рішення, яке може змінити ситуацію в Україні.

За словами міністра оборони Яни Чернової, боєприпаси, в рамках чеської ініціативи, мають прибути до України вчасно, щоб допомогти українцям захиститися від очікуваного літнього наступу РФ.

Як розповіли у відомстві, нині чеська допомога Україні в галузі артилерійських боєприпасів спирається на три стовпи. Перше - це довгострокове двостороннє співробітництво з Данією та Нідерландами. Другий компонент - це пряма співпраця з Україною. Для України це означає постачання кількох сотень тисяч одиниць боєприпасів радянського калібру.

Третя складова, яка нині перебуває в центрі уваги, - це чеська ініціатива із забезпечення головним чином артилерійських боєприпасів калібру 155 мм або радянських боєприпасів калібру 152 мм. Спільний проєкт було підписано з Німеччиною. У ньому міститься близько 180 тис. одиниць боєприпасів, які мають бути поставлені до України до кінця року. Вказується, що перші поставки мають надійти не пізніше червня.

"Забезпечення максимально швидкого постачання має вирішальне значення для України щодо захисту від запланованого літнього наступу. Якщо боєприпаси в рамках цієї ініціативи вдасться почати постачати до червня, це суттєво допоможе обороні української армії", - сказала міністр оборони Чехії.

Вона додала, що зусилля із забезпечення боєприпасів і коштів на них ще далекі від завершення.

"Українські солдати потребують боєприпасів у великих кількостях. Ми знайшли ресурси, але нам потрібно ще більше обіцяних грошей", - зазначила міністр.

Із чеською ініціативою співпрацюють ще понад 15 країн. Крім того, на зустрічі у форматі "Рамштайн" у вівторок було зазначено, що чеська ініціатива надихнула дві інші країни, які хочуть слідувати такому самому підходу, як і Чехія, тобто закуповувати боєприпаси в країнах, які не входять до ЄС і НАТО, через двостороннє співробітництво з країнами-донорами. Їм вдалося знайти інші можливі поставки боєприпасів, і тепер вони шукають партнерів для оплати поставок.

"Те, що ми надихнули інші країни, - чудова новина. Це означає більше поставок для України і більше можливостей для українських солдатів", - сказала Чернохова.