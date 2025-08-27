Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років необхідно буде мати військово-обліковий документ - Держприкордонслужба

Після набрання чинності схвалених урядом змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон необхідно буде мати окрім закордонного паспорта також військово-обліковий документ (в паперовому або електронному вигляді).

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідну постанову підготувало Міністерство внутрішніх справ.

"За поширеною на даний час інформацією з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану матимуть громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року включно", - додав речник.

Водночас, він звернув увагу що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України", - розповіли у відомстві.

Демченко наголосив, що пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності.

26 серпня прем’єр-міністр країни Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України оновив порядок перетину державного кордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану,

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, передбачено, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 зазначених Правил, а саме на: членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, керівника Офісу президента України та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників, голову Служби безпеки України (СБУ), його першого заступника та заступників, голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, зокрема, підвищити рівень з 18 до 22 років.

У вівторок Зеленський після наради з Свириденко повідомив: "Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати".

Крім того, група народних депутатів запропонувала Верховній Раді дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам, які не підлягають мобілізації через вік (до 24 років).

Відповідний законопроєкт №13685 про внесення змін до закону про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану зареєстровано у Верховній Раді. Законопроєкт пропонує зберегти чинне обмеження на виїзд з України громадянам чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.