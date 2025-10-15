Інтерфакс-Україна
19:47 15.10.2025

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Український виконавець Іван Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни і з того часу знаходиться не в країні.

"Я виїхав 19 лютого (2022 року - ІФ-У). У нас у дітей починаються канікули 19 лютого, вони в ліцей французький ходять, і в них у інші дати канікули. І ми полетіли на відпочинок. На відпочинку ми взнаємо, що почалася війна", - сказав він в інтерв'ю російському YouTube-проекту "вДудь".

Також він розповів, що уже більше трьох років живе в Парижі (Франція) і з початку повномасштабної війни не знаходиться в Україні.

Як повідомлялося, раніше український виконавець Олексій Потапенко (сценічний псевдонім Потап) заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах. До цього він заявляв, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких.

Чоловік української співачки Христини Герасимової (сценічний псевдонім Луна), гітарист її гурту Олександр Волощук попри заборону виїхав з України.

 

