Українська порноакторка Josephine Jackson заявила про виїзд через неврегульованість контенту для дорослих в Україні

Українська порноакторка із Золочева, Львівської області Юлія Сенюк (творчий псевдонім Josephine Jackson) заявляє, що виїхала з країни через те, що правоохоронні органи проводять обшуки і притягають до відповідальності жінок, які займаються контентом для дорослих.

"Навіть більше - немає людини на території України. Я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні", - написала Сенюк в соцмережі X.

Також вона зазначила, що через свій відʼїзд тепер не може стабільно підтримувати Центр реабілітації "Титанові" на їхніх заходах та ініціативах, так як перебуває не в Украіні.

"А я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там", - додала Сенюк.

Як повідомлялося, 11 вересня 2025 року Путивльський районний суд Сумської області ухвалив рішення стягнути з жінки 17 тис. грн штрафу та конфіскувати її телефон за те, що вона надіслала порнографічне фото в особистому повідомленні через Telegram. В обґрунтуванні обвинувачення суд послався на статтю закону "Про захист суспільної моралі", який вже втратив чинність.

2 липня 2025 року петиція на сайті офіційного інтернет-представництва президента України про декриміналізацію контенту для дорослих набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду. У відповідт на петицію президент повідомив, що висловлені пропозиції направлено до Верховної Ради для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку.

У березні 2025 року стало відомо, що слідчі Національної поліції України проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки.

24 грудня 2024 року парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії.