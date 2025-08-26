Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

(розширена, доданий текст після 3-го абзацу)

Київ. 26 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кабінет міністрів України оновив порядок перетину державного кордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, повідомила прем’єр-міністр країни Юлія Свириденко.

" Йдеться про всіх громадян відповідного віку", - написала вона в телеграм-каналі.

Це рішення, за словами голови уряду, стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, передбачено, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 зазначених Правил, а саме на: членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, керівника Офісу президента України та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників, голову Служби безпеки України (СБУ), його першого заступника та заступників, голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, зокрема, підвищити рівень з 18 до 22 років.

У вівторок Зеленський після наради з Свириденко повідомив: "Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати".

Крім того, група народних депутатів запропонувала Верховній Раді дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам, які не підлягають мобілізації через вік (до 24 років).

Відповідний законопроєкт №13685 про внесення змін до закону про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану зареєстровано у Верховній Раді. Законопроєкт пропонує зберегти чинне обмеження на виїзд з України громадянам чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.

