ДПСУ щодо статті The Telegraph: Значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22 років не становить

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" наголосив, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком.

"Вкотре зазначу, що ДПСУ не веде облік перетину кордону громадянами за віком. З моменту як чоловікам 18-22 (включно) дозволено перетин кордону під час дії воєнного стану, а ця норма нагадаю почала діяти 28 серпня, вони його перетинають як на виїзд так і на в’їзд. Значного впливу на пасажиропотік ця категорія громадян України не становить", - сказав речник у четвер.

Раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому зазначається, що польська прикордонна служба повідомила, що 99 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон від кінця серпня. Як пише газета, за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в’їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня, а до жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень.