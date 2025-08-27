Інтерфакс-Україна
Політика
18:42 27.08.2025

В "Євросолідарності" назвали перемогою рішення частково скасувати заборону на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Фото: https://eurosolidarity.org

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко привітала рішення уряду скасувати заборону на виїзд жінок-депутаток місцевих рад, яке неодноразово критикувалося як "Європейською солідарністю", так і міжнародними партнерами, повідомляється на сайті політсили у середу.

"2,5 роки тому уряд ухвалив недолуге, незаконне рішення про заборону виїзду за кордон жінкам, які не є військовозобов’язаними, а тільки за соціальною ознакою, бо вони є представницями органів місцевого самоврядування або на держслужбі… Сьогодні ми маємо першу дуже важливу перемогу – Свириденко (прем'єр-міністр України Юлія Свириденко – ІФ-У) визнала, що жінки не змогли навіть в законну відпустку виїхати. Правда, не сказала, а чому ж вони не могли туди виїхати, через кого?", –сказала Геращенко.

У той же[I1] [I2] час вона назвала рішення про те, що жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування, якщо вони не отримають зарплату від держави, зможуть виїжджати за кордон, половинчастим.

"Всіх вітаю, це далося важкою боротьбою і працею. Працюємо далі, тому що і для держслужби має бути ухвалене таке ж рішення… Ми дурного не порадимо, ми порадимо мудрі речі ", – сказала Геращенко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Свириденко відзначила, що раніше навіть у законну відпустку дана категорія жінок не могла виїжджати за кордон. "Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", - додала прем'єрка.

Вона відзначила, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Як повідомив в Телеграм народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), процедура виїзду передбачає: органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Держприкордонслужби списки жінок-депутаток; у цих списках вказуватимуться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада; якщо відбуваються кадрові зміни, рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані, бо прикордонники працюватимуть саме за цими офіційними списками.

