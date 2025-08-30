Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Зміни до Правил перетину державного кордону, що дозволяють виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років і набули чинності з ранку 28 серпня, не призвели до суттєвого збільшення пасажиропотоку на Львівщині, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Попри літній сезон, загальний пасажиропотік залишається стабільно високим. Традиційно він зростає напередодні вихідних днів. Від початку літа навантаження на пункти пропуску Львівської області збільшилося на 40%, а у вихідні дні - ще на 16% у порівнянні з буднями", – йдеться у повідомленні служби.

Згідно з її даними, пасажиропотік через український кордон з 23 по 29 серпня залишився на рівні минулого тижня – 769 тис., що на 1,3% менше порівняно із рекордним для воєнного часу рівнем першої половини серпня

Але якщо попередній тиждень потоки на в’їзд та виїзд були майже однакові, то з наближенням нового учбового року потік на виїзд зменшився с 385 тис. до 368 тис., тоді як на в’їзд збільшився з 383 тис. до 401 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, б’є рекорди другий тиждень поспіль: за останні 7 днів вона зросла до 148 тис. зі 145 тис. тижнем раніше, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами збільшився з 449 до 507.

У цю суботу станом на 9:00 на кордоні з Польщею, за інформацією Держприкордонслужби, найбільша черга у 50 легкових авто та 1 автобуси була у ПП "Устилуг". По 40 машин та 1 автобуси очікували проходження кордону у ПП "Краківець" та "Грушів", тоді як в ПП "Шегині" та "Угринів" накопичилося по 15 авто.

На кордоні з Угорщиною найбільші черги у 40 машин були на переходах "Косино" та "Лужанка", тоді як у ПП "Вилок" черга складала 25 авто, а в ПП "Дзвінкове" та "Тиса" – по 20.

На кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" та "Малий Березний" очікували контролю відповідно 40 та 20 авто, а на кордоні з Румунією черга були тільки в ПП "Дякове" – 15 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 7,6% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 344 тис. та в'їхало 371 тис. людей, потік машин також був менший – 140 тис.

Торік у перший тиждень вересня пасажиропотік через кордон впав на 13,8%, а за тиждень – ще на 8,8%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 83 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 31 липня 2025 року оцінювалась в 5,115 млн (на 1 липня – 5,083 млн), а загалом у світі - у 5,676 млн (5,643 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.