Інтерфакс-Україна
Події
08:04 27.08.2025

Спецпосланець Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та РФ до кінця року

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у програмі "Special Report with Bret Baier" на Fox News, що досягнення передумов для укладення мирної угоди між Україною та РФ можливе до кінця року, або й раніше.

На питання ведучого чи сказав Путін під час саміту на Алясці, що він хоче миру, Віткофф відповів ствердно.

"На столі є мирна пропозиція. Він хоче... Він точно це сказав і, сподіваюся, він дотримується цієї заяви", - сказав Віткофф.

Ведучий також запитав Віткоффа "чи слід змушувати Україну відмовитися від територій, які російські війська ще не завоювали?"

"Ну, президент сказав, що єдині, хто може прийняти це рішення, – це українці. Це рішення президента Зеленського. І я думаю, що вони вказали, що це складніше рішення, ніж просто відмова від землі. Вони повинні розуміти, що таке гарантії безпеки, і вони мають право розуміти ці речі. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться. Це означає, що вони є довіреною особою для свого народу. Тож ми повинні вирішити всі ці питання", - відповів Віткофф.

"Але ми це розуміємо. У нас є технічні команди, які працюють над цим. І ми сподіваємося, що до кінця цього року ми насправді, а можливо, й набагато раніше, ми дійсно зможемо знайти складові для досягнення цієї мирної угоди", - заявив спецпосланець Трампа в ефірі Fox News.

 

