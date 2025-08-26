Інтерфакс-Україна
23:15 26.08.2025

Кабмін погодив експериментальний проєкт по запровадженню в школах програм профільної середньої освіти за академспрямуванням

Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт щодо запровадження в школах програм профільної середньої освіти за академічним спрямуванням.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно реалізації експериментального проєкту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням, з метою тестового впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти та створення умов для впровадження дванадцятирічної повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2025 року до 31 серпня 2027 року. 

