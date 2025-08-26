Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

Безпекові гарантії для України повинні мати юридично зобов’язуючий характер, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Важливо, щоб ті безпекові гарантії, про які ми з вами розмовляємо, мали юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це засадничо. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не лише у Європі, тому що безпека і Європи, і Тихоокеанського регіону взаємопов'язані", - сказав він на пресконференції в Одесі у вівторок.

Сибіга зазначив, що Україні важливо досягти швидких результатів на шляху до підготовки безпекових гарантій. Після зустрічей у Вашингтоні створено переговорні команди, які розглядають військовий, політико-дипломатичний та юридичний компоненти гарантій. За словами міністра, військовий елемент, найважливіший і найфундаментальніший, обговорюють на рівні радників із нацбезпеки, і вже відбулося декілька зустрічей.