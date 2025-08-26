Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексчленкиня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та його голова у 2018-2019 роках Оксана Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+".

"Справу "Роттердам+" щодо мене остаточно закрито. Сьогодні рішення суду про мою непричетність набуло чинності. Мене звільнено від будь-якої кримінальної відповідальності", – написала Кривенко у своєму Facebook у вівторок.

Вона додала, що ніколи не була і не могла бути причетною до цієї справи, а попереду її чекають нові виклики.

Як повідомлялося, співрозмовники інтернет-порталу "Енергореформа", близькі до уряду, називали Оксану Кривенко одним з претендентів на посаду генерального директора "Оператора газотранспортної системи України". Вона у травні 2025 року була призначена на посаду директорки з регуляторних питань "ОГТСУ".

Прийом заявок на посаду очільника "ОГТСУ" завершився 31 березня, ні про прийняті рішення, ні про відміну конкурсу не повідомлялося. У травні 2025 року Міненерго внесло зміни у статут компанії, згідно з якими голова правління обирається не простою, а кваліфікованою більшістю голосів, отже, для цього потрібно не менше чотирьох членів наглядової ради.