На Київщині Ford Fiesta зіткнувся з мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці

Фото: https://www.facebook.com

У Броварському районі на Київщині 25 серпня вдень відбулося зіткнення між легковим автомобілем та мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці, повідомила поліція Київської області.

"На автодорозі Київ-Суми-Юнаківка 25 серпня, близько 14 години, відбулося зіткнення між легковим автомобілем та мікроавтобусом. За попередніми даними, 58-річна водійка Ford Fiesta, рухаючись до села Гоголів, здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter, який рухався в зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні поліції у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється, що внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень водійка Ford Fiesta загинула на місці події. Рятувальники деблокували тіло загиблої за допомогою спеціального обладнання. Крім того, 55-річний водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.