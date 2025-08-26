Інтерфакс-Україна
Події
17:50 26.08.2025

На Київщині Ford Fiesta зіткнувся з мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці

Фото: https://www.facebook.com

У Броварському районі на Київщині 25 серпня вдень відбулося зіткнення між легковим автомобілем та мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці, повідомила поліція Київської області.

"На автодорозі Київ-Суми-Юнаківка 25 серпня, близько 14 години, відбулося зіткнення між легковим автомобілем та мікроавтобусом. За попередніми даними, 58-річна водійка Ford Fiesta, рухаючись до села Гоголів, здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter, який рухався в зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні поліції у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється, що внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень водійка Ford Fiesta загинула на місці події. Рятувальники деблокували тіло загиблої за допомогою спеціального обладнання. Крім того, 55-річний водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.

Теги: #нацполіція #дтп #київщина

