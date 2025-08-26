На Одещині викрито схему ухилення від мобілізації за участі правоохоронців, військовослужбовців та цивільних

На Одещині викрили учасників організованого угрупування, які займалися незаконним переправленням військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що упродовж 2024–2025 років на території Одеської області діяло організоване угруповання, до складу якого входили окремі працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та цивільні посередники. Їх діяльність була спрямована на забезпечення незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Схема працювала у напрямку невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Учасники групи розподілили ролі між собою. Одні займалися пошуком клієнтів та їх вербуванням через спеціально створені канали у месенджерах, інші - організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути незаконного перетину та контакти із співучасниками на території Молдови.

"Вартість такого "пакету послуг" становила від 5 тисяч доларів США з однієї особи. Для військовозобов’язаних забезпечували перевезення до кордону, інструктаж, засоби для подолання перешкод та подальший супровід на території іншої держави", - зазначається в повідомленні.

У рамках розслідування задокументовано неодноразові факти організації незаконного переправлення. Наразі кільком військовослужбовцям прокурори повідомили про підозру в організації та замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави із покладенням процесуальних обов’язків. Щодо організатора групи, який перебуває за межами України, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло учасників угруповання, у тому числі цивільні посередники та особи, які сприяли організації незаконних маршрутів. Планується повідомлення нових підозр, а також зміна раніше повідомлених із урахуванням зібраних доказів.