США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Представники урядів США та РФ у ході низки переговорів у серпні, спрямованих на досягнення миру в Україні, обговорили кілька угод у сфері енергетики, що були запропоновані як стимули, щоб заохотити Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон – пом'якшити санкції проти РФ, повідомляє у вівторок агентство Reuters з посиланням на джерела, "обізнані з перебігом переговорів".

"Чиновники обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проекту "Сахалин-1", повідомили три джерела. Вони також обговорили перспективу закупівлі Росією американського обладнання для своїх проектів з виробництва СПГ, таких як Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями, повідомили чотири джерела", - пише агентство.

За повідомленням, переговори відбулися під час візиту посланця США Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з Володимиром Путіним і його інвестиційним посланцем Кирилом Дмитрієвим, повідомили три джерела. Вони також обговорювалися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, повідомили два джерела.

"Білий дім дуже хотів опублікувати після саміту на Алясці заголовок, в якому б оголошувалося про велику інвестиційну угоду", – повідомило одно із джерел видання.

В той же день, коли відбувся саміт на Алясці, Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, зокрема Exxon Mobil, повернути частки в проекті "Сахалин-1" в залежності від того, чи іноземні акціонери вживуть заходів для підтримки скасування західних санкцій проти Росії.

Вашингтон прагне спонукати Росію купувати американські технології, а не китайські, в рамках більш широкої стратегії, спрямованої на відчуження Китаю та послаблення відносин між Пекіном і Москвою, зазначило одне з джерел.