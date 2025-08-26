Інтерфакс-Україна
09:57 26.08.2025

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Фото: https://t.me/ermaka2022

Ще одну дівчину вдалося повернути з тимчасово окупованої території у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Попри роки тиску та обмежень, вона продовжувала навчання в українській школі онлайн і мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні. Сьогодні ця дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету", - написав Єрмак в Телеграм у вівторок.

Він подякував за сприяння у порятунку хлопця Українській мережі за права дитини та іншим партнерам.

25 липня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1 458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога, повідомляє Офіс президента.

Теги: #єрмак #діти #bring_kids_back_ua #повернення

