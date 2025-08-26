Інтерфакс-Україна
07:52 26.08.2025

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 99 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 99 од. спецтехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 4 танка, 3 бронемашини, 33 артсистеми, 95 БПЛА, а також 99 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1077830 (+890) осіб, танків – 11134 (+4) од, бойових броньованих машин – 23178 (+3) од, артилерійських систем – 31979 (+33) од, РСЗВ – 1472 (+0) од, засоби ППО – 1211 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95), крилаті ракети – 3598 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97), спеціальна техніка – 3950 (+2)", - ідеться в повідомленні

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

