Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у понеділок підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном. Про це вона сказала у коментарі Радіо Свобода.

На питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся, прем’єрка відповіла, що її брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення. На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, Свириденко сказала, що "він проживає за кордоном".

Як зазначає Радіо Свобода, Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії "Слуга народу". Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.