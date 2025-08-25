Інтерфакс-Україна
Події
19:11 25.08.2025

Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

2 хв читати
Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри підтримувати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки та висловив переконання, що США не матиме від цього великих проблем.

"По-перше, Європа надасть їм (Україні – ІФ-У) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - сказав Трамп на пресконференції в понеділок.

Пізніше він додав, що США вже не витрачає кошти на підтримку України. "Вони (країни Європи – ІФ-У) багаті країни, але вони не платили, і ми більше не платимо Україні жодних грошей", - сказав президент США.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет "Extended Range Attack Munition" з дальністю до 450 км, які мають надійти приблизно за шість тижнів. Пакет озброєнь виробництва США вартістю $850 млн здебільшого фінансується європейськими країнами.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. За його словами, Нідерланди та Німеччина внесли по $500 млн, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції – також $500 млн. Канада на низка інших країн НАТО також висловили готовність доєднатися до цієї ініціативи.

 

Теги: #гарантії_безпеки #європа #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 25.08.2025
Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

19:16 25.08.2025
Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

19:09 25.08.2025
Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

14:18 25.08.2025
Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

14:08 25.08.2025
Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

16:04 24.08.2025
Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

08:14 24.08.2025
Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

15:49 23.08.2025
Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

16:25 22.08.2025
Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

15:14 22.08.2025
Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Відновлено роботу Державного фонду регіонального розвитку

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА