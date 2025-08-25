Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри підтримувати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки та висловив переконання, що США не матиме від цього великих проблем.

"По-перше, Європа надасть їм (Україні – ІФ-У) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - сказав Трамп на пресконференції в понеділок.

Пізніше він додав, що США вже не витрачає кошти на підтримку України. "Вони (країни Європи – ІФ-У) багаті країни, але вони не платили, і ми більше не платимо Україні жодних грошей", - сказав президент США.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет "Extended Range Attack Munition" з дальністю до 450 км, які мають надійти приблизно за шість тижнів. Пакет озброєнь виробництва США вартістю $850 млн здебільшого фінансується європейськими країнами.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. За його словами, Нідерланди та Німеччина внесли по $500 млн, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції – також $500 млн. Канада на низка інших країн НАТО також висловили готовність доєднатися до цієї ініціативи.