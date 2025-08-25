Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Прийняття у Польщі рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування української сторони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" дипломатичне джерело.

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", - зазначило джерело.

За словами співрозмовника агентства, Україна аналізує правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі.

"Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС"Ю", - додало джерело.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький ініціює включення в законопроєкт про громадянство гасла "зупинити бандерівство", а в Кримінальний кодекс – норми, що прирівнює "бандерівські символи до нацистських і комуністичних". Про це він заявив, оголошуючи про своє вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацюючих громадян України.

Також Навроцький ветував закон про продовження допомоги, а також тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року і заявив, що його адміністрація протягом двох тижнів підготує проєкт закону з новими правилами надання громадянства Польщі. Навроцький пропонує продовжити процес надання громадянства з трьох до десяти років для усіх категорій іноземців, зокрема, громадян України. А також посилити покарання за незаконне перетинання кордону до п’яти років ув’язнення "з огляду на ситуацію на нашому східному та західному кордоні".