Інтерфакс-Україна
Події
18:44 25.08.2025

Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

2 хв читати
Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Прийняття у Польщі рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування української сторони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" дипломатичне джерело.

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", - зазначило джерело.

За словами співрозмовника агентства, Україна аналізує правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі.

"Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС"Ю", - додало джерело.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький ініціює включення в законопроєкт про громадянство гасла "зупинити бандерівство", а в Кримінальний кодекс – норми, що прирівнює "бандерівські символи до нацистських і комуністичних". Про це він заявив, оголошуючи про своє вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацюючих громадян України.

Також Навроцький ветував закон про продовження допомоги, а також тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року і заявив, що його адміністрація протягом двох тижнів підготує проєкт закону з новими правилами надання громадянства Польщі. Навроцький пропонує продовжити процес надання громадянства з трьох до десяти років для усіх категорій іноземців, зокрема, громадян України. А також посилити покарання за незаконне перетинання кордону до п’яти років ув’язнення "з огляду на ситуацію на нашому східному та західному кордоні".

Теги: #польща #українські_символи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 25.08.2025
Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

12:54 25.08.2025
Президент Польщі ветував закон щодо соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацюючих громадян України - ЗМІ

Президент Польщі ветував закон щодо соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацюючих громадян України - ЗМІ

15:16 22.08.2025
НАТО контактує з Польщею щодо інциденту з дроном – Рютте

НАТО контактує з Польщею щодо інциденту з дроном – Рютте

14:38 22.08.2025
Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

12:39 22.08.2025
Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

18:34 21.08.2025
Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві

Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві

12:14 21.08.2025
БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

11:37 21.08.2025
Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

06:26 21.08.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

17:46 20.08.2025
Сікорський: Найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території

Сікорський: Найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Трамп переконаний, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається

Суд продовжив строк дії покладених на Чернишова обов'язків ще на два місяці

Департамент війни звучить краще, ніж оборони, я не хочу лише оборону, я хочу і напад – Трамп

Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Трамп: Для мене честь, коли мене називають президентом Європи

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

Трамп назавав російсько-українську війну конфліктом особистостей

Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва та продажу безпілотників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА