На забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях зловмисники вирощували зернові культури для продажу - Нацполіція

Поліцейські викрили організоване злочинне угрупування у незаконному використанні радіаційно небезпечних земель, які були забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє Національна поліція України.

"Аграрії вирощували на цих землях зернові культури, які у подальшому продавали без проведення обов’язкового дозиметричного контролю. Сума збитків, завдана державі, становить 6,6 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в понеділок.

За інформацією поліції, у 2021 році селищний голова незаконно передав у користування фермерським господарствам радіаційно небезпечні земельні ділянки загальною площею понад 3 000 гектарів, які є державною власністю.

"Відповідно до висновків судових експертиз ці земельні ділянки є радіаційно небезпечними та відносяться до зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать державі", - зазначається в повідомленні.

В Нацполіції наголошують, що ця земля використовувалася для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу, а продавалися зернові культури по всій території держави без дозиметричного контролю.

"Аби прикрити свою злочинну діяльність та надати вигляду легальності вчинюваних дій, посадовець укладав попередні договори оренди землі, з одночасним підписанням актів прийому – передачі", - уточнюють в поліції.

Наразі селищному голові об’єднаної територіальної громади Житомирської області, землевпоряднику селищної ради, трьом директорам фермерських господарств та колишньому депутату селищної ради повідомлено про підозру.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельних ділянок, заволодіння державним майном з подальшою його легалізацією, а також порушення вимог режиму радіаційної безпеки, вчинених організованою групою та групою за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 267-1 Кримінального кодексу України).

Крім того, досудовим розслідуванням перевіряються обставини незаконної передачі радіаційно небезпечних земель протягом 2022 року, які задокументовано в ході слідства.