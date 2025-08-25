Інтерфакс-Україна
Події
15:03 25.08.2025

На забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях зловмисники вирощували зернові культури для продажу - Нацполіція

2 хв читати
На забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях зловмисники вирощували зернові культури для продажу - Нацполіція

Поліцейські викрили організоване злочинне угрупування у незаконному використанні радіаційно небезпечних земель, які були забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє Національна поліція України.

"Аграрії вирощували на цих землях зернові культури, які у подальшому продавали без проведення обов’язкового дозиметричного контролю. Сума збитків, завдана державі, становить 6,6 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в понеділок.

За інформацією поліції, у 2021 році селищний голова незаконно передав у користування фермерським господарствам радіаційно небезпечні земельні ділянки загальною площею понад 3 000 гектарів, які є державною власністю.

"Відповідно до висновків судових експертиз ці земельні ділянки є радіаційно небезпечними та відносяться до зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать державі", - зазначається в повідомленні.

В Нацполіції наголошують, що ця земля використовувалася для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу, а продавалися зернові культури по всій території держави без дозиметричного контролю.

"Аби прикрити свою злочинну діяльність та надати вигляду легальності вчинюваних дій, посадовець укладав попередні договори оренди землі, з одночасним підписанням актів прийому – передачі", - уточнюють в поліції.

Наразі селищному голові об’єднаної територіальної громади Житомирської області, землевпоряднику селищної ради, трьом директорам фермерських господарств та колишньому депутату селищної ради повідомлено про підозру.

Їм інкримінують зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельних ділянок, заволодіння державним майном з подальшою його легалізацією, а також порушення вимог режиму радіаційної безпеки, вчинених організованою групою та групою за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 267-1 Кримінального кодексу України).

Крім того, досудовим розслідуванням перевіряються обставини незаконної передачі радіаційно небезпечних земель протягом 2022 року, які задокументовано в ході слідства.

Теги: #нацполіція #викриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 22.08.2025
Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

14:36 20.08.2025
Під час війни в Україні продавали гомеопатичні препарати російського походження і сумнівної якості - прокуратура

Під час війни в Україні продавали гомеопатичні препарати російського походження і сумнівної якості - прокуратура

13:09 19.08.2025
Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

Експосадовця Нацполіції засуджено до 7 років позбавлення волі - САП

12:53 19.08.2025
СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

13:09 15.08.2025
ДБР розкрило схему ухилення від мобілізації, організовану у Мар’їнському райсуді: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунам дітей

ДБР розкрило схему ухилення від мобілізації, організовану у Мар’їнському райсуді: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунам дітей

12:07 15.08.2025
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

10:14 15.08.2025
СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

09:38 15.08.2025
Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

14:52 14.08.2025
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

16:00 13.08.2025
Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Зеленський на молитовному сніданку: нам під силу зупинити зло і зупинити смерть

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

ОСТАННЄ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

На Одещині правоохоронці припинили злочинний вплив "тіньового куратора Бесарабії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА