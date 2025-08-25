Зеленський на молитовному сніданку: нам під силу зупинити зло і зупинити смерть

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання у можливості досягнення стійкого і тривалого миру в російсько-українській війні, а також відзначив, що підтримка союзників, спільна віра в здатність перемогти зло є не менш важливою, ніж військова допомога партнерів.

"Дуже важливо відчувати, що є така велика підтримка. Що в цій битві, а це реальна битва, добра і зла у нас є допомога. Військова, важлива допомога. Але і не тільки, що є не тільки військова допомога - що є допомога нашим людям, і передусім, духовна. І є союзники за цінностями, союзники в боротьбі, яку веде Україна… Ми знаємо, що ми не на одинці і ми на світлій стороні історії. Отже, нам під силу зупинити зло, під силу зупинити смерть", - сказав Зеленський під час Національного молитовного сніданку в Києві у понеділок, звертаючись до присутніх.

За його словами, ця війна стала війною світоглядів та фундаментальних явищ, "добра і зла, світла і темряви".

"Сьогодні битва добра і зла ще триває, Росія продовжує атакувати, продовжує в нас бити, руйнувати. Її потрібно зупинити. Я вірю, що усі ми разом можемо цього досягти - досягти миру, який буде стійким, який буде тривалим. Саме за це сьогодні всі наші молитви і вони точно будуть почуті, вони лунають сьогодні сотнями різних мов і від наших друзів з різних духовних спільнот, різних континентів… Ми вдячні за розуміння, хто є хто в цій війні, розуміння, що таке добро і зло і на якому ми з вами боці", - сказав Зеленський.

В заході взяли участь, зокрема, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та cпецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.