РФ з метою зриву підготовки до зими завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що стосується не тільки генерації електрики, але й видобутку природного газу, заявив президент України Володимир Зеленський

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. При чому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві у понеділок.

Зеленський наголосив, що минулої зими щонайменше мільйон українських сімей "були з теплом" завдяки співпраці України з Норвегією.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу/ І дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", — додав президент.