До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

Міністр фінансів та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль (Lars Klingbeil) прибув до Києва з неанонсованим візитом і заявив, що президент Росії Володимир Путін має розуміти: підтримка Німеччиною України не слабшає, повідомляє Reuters.

"Путін не повинен жодних ілюзій щодо того, що підтримка Німеччини України може похитнутися", – сказав Клінгбейль.

"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі. Україна може й надалі розраховувати на Німеччину", – додав він.

Клінгбейль закликав Путіна проявити інтерес до мирного процесу у найкривавішій війні в Європі за останні 80 років, що почалася у лютому 2022 року. Він зазначив, що Україна має брати участь у перемовинах, а для тривалого миру потрібне припинення вогню та надійні гарантії безпеки. "З цією метою ми тісно координуємося на міжнародному рівні", – сказав міністр.