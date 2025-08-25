Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Понад 40 населених пунктів Херсонської області минулої доби перебували під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, через агресію троє людей дістали поранення, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби, за словами Прокудіна, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Широка Балка, Чорнобаївка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Томина Балка, Нововоронцовка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Велетенське, Ромашкове, Садове, Дніпровське, Берегове, Молодіжне, Новорайськ, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Крупиця, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам’янка, Ольгівка, Степанівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. "Зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 28 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, приватні гараж та автомобілі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - зазначено в повідомленні ранком понеділка.