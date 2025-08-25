Інтерфакс-Україна
Події
08:09 25.08.2025

Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

1 хв читати
Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Понад 40 населених пунктів Херсонської області минулої доби перебували під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, через агресію троє людей дістали поранення, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби, за словами Прокудіна, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Широка Балка, Чорнобаївка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Томина Балка, Нововоронцовка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Велетенське, Ромашкове, Садове, Дніпровське, Берегове, Молодіжне, Новорайськ, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Крупиця, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам’янка, Ольгівка, Степанівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. "Зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 28 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, приватні гараж та автомобілі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - зазначено в повідомленні ранком понеділка.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 24.08.2025
Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

11:44 24.08.2025
Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

07:54 24.08.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

20:28 23.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

13:58 23.08.2025
Окупанти атакували з дрона підлітка в Херсонській області, він госпіталізований – обладміністрація

Окупанти атакували з дрона підлітка в Херсонській області, він госпіталізований – обладміністрація

08:44 22.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: Пошкоджені фермерське господарство, гімназія та цивільна інфраструктура

Обстріли Дніпропетровщини: Пошкоджені фермерське господарство, гімназія та цивільна інфраструктура

08:30 22.08.2025
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, 17 поранені

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, 17 поранені

07:26 22.08.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

20:54 21.08.2025
Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

16:06 21.08.2025
Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

ВАЖЛИВЕ

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

ОСТАННЄ

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

Україна та Канада обговорили розширення промислової співпраці та військову допомогу

Аварійне відключення електроенергії сталося в чотирьох громадах на Полтавшині через несприятливі погодні умови

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 83 од. спецтехніки

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

Окупанти за добу завдали 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

25 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА