Окупанти за добу втратили 870 осіб та 83 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 870 окупантів, 8 бронемашин, 48 артсистем, 291 БПЛА, а також 83 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1076940 (+870) осіб, танків – 11130 (+1) од, бойових броньованих машин – 23175 (+8) од, артилерійських систем – 31946 (+48) од, РСЗВ – 1472 (+0) од, засоби ППО – 1211 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291), крилаті ракети – 3598 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79), спеціальна техніка – 3948 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.