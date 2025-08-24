Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою, повідомляє пресслужба глави держави.

Документ окреслює ключові напрямки двосторонньої взаємодії у сфері безпеки, включно з військовою підготовкою, розбудовою оборонних спроможностей, обміном розвідувальною інформацією, кібербезпекою, а також боротьбою з тероризмом та гібридними загрозами.

"Україна й Канада уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобовʼязання щодо України. Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах", - зазначено на сайті голови Української держави.

Під час підписання Плану дій Міністри оборони України та Канади Денис Шмигаль і Девід Макгінті підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Як повідомляють у пресслужбі, документ передбачає фінансування Канадою спільного виробництва українських оборонних товарів, що дозволить не лише допомогти Україні, а й удосконалювати продукцію, виготовлену у двох країнах.

Крім того, Україна і Канада уклали Угоду про взаємну адміністративну допомогу у митних справах. Вона передбачає обмін інформацією про митне законодавство, розвиток навчальних програм та підвищення кваліфікації, а також партнерство у сфері організації митного контролю та боротьби з порушеннями.