Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві у неділю.

При цьому президент не уточнив, чи малося на увазі партнерство, або нафтопровід "Дружба".

Як повідомлялося 18 серпня, удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська обл., РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.

22 серпня повідомлялося, що Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів, повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

Окрім того в середині серпня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати заяву Європейського Союзу напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.