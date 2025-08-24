Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

Норвегія виділяє приблизно 7 млрд норвезьких крон ($696,12 млн США) на фінансування систем протиповітряної оборони для України, ідеться у пресрелізі уряду Норвегії у неділю.

"Разом з Німеччиною ми забезпечимо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина та Норвегія тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну у захисті країни та цивільного населення від російських повітряних атак", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що Норвегія і Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно з ракетами до них. Крім того, Норвегія робить внесок у закупівлю радарів ППО від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз разом з Німеччиною ми ще більше активізуємо наші зусилля", – додав міністр оборони Туре Оншуус Сандвік.

Раніше цього літа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Стьоре домовилися щодо передачі Україні двох систем Patriot, які наразі знаходяться в Німеччині та будуть доставлені Україні якомога швидше.

США підтвердили, що замінять передані системи, а Норвегія зобов'язалася зробити фінансовий внесок у їх заміну.