Події
08:57 24.08.2025

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Світові лідери почали вітати Україну та її громадян з 34-ю річницею Незалежності держави.

"Шановний президенте @ZelenskyyUa, дорогий народе України, вітаю вас з Днем Незалежності!" - написав в соцмережі Х президент Литви Гітанас Науседа.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз зазначив, що в День Незалежності його країна вшановує велику силу та стійкість українського народу та поновлюємо підтримку його постійної боротьби за захист своєї країни та її майбутнього.

"Австралія може бути на іншому кінці світу від України, але ми продовжуємо захоплюватися мужністю українського народу та визнаємо, що, захищаючи свій дім, вони захищають принцип суверенітету – фундаментальне право всіх народів бути в безпеці у власних кордонах та визначати свою долю", - сказано в заяві.

Албаніз зазначив, що пишається тим, що є частиною багатосторонніх зусиль, спрямованих на допомогу Україні в протистоянні російській агресії. "Я радий працювати разом з президентом Зеленським та ключовими партнерами в рамках "Коаліції охочих", щоб координувати та посилювати підтримку України та просувати зусилля, спрямовані на мир, узгоджений на умовах.

Також українську державу привітав президент Естонії Алар Каріс.

"Дорогі українські друзі, ваша рішучість бути вільними та ваша мужність відстоювати свою свободу дають надію далеко за межами ваших кордонів. Ми шануємо вашу силу та хоробрість. Естонія з вами. Найщиріші побажання Президенту @ZelenskyyUa та Україна з Днем Незалежності!" - пише він в Х.

