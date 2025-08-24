Інтерфакс-Україна
08:14 24.08.2025

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію, аби посилити співпрацю у важливих сферах, зокрема у колективній обороні, повідомляє офіс глави канадського уряду.

"Оскільки наш світ стає дедалі небезпечнішим та розділенішим, Канада працює над зміцненням та диверсифікацією своїх міжнародних партнерств. Канада активізує співпрацю зі своїми давніми європейськими союзниками в галузях торгівлі, енергетики та оборони. Разом ми зміцнимо безпеку, стабільність та процвітання по обидва боки Атлантики", - сказано в повідомленні.

Візити Карні до європейських країн відбудуться 25-27 серпня.

У Варшаві Карні зустрінеться зі своїми польськими колегами, щоб просувати стратегічне партнерство між Канадою та Польщею і зміцнити співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.

Крім того, Карні наголосить на незмінній підтримці Канадою сталого миру в Україні та Європі, наголосивши, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України, а жодне рішення щодо Європи не повинно прийматися без Європи.

У Берліні прем'єр-міністр Канади зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб сприяти тіснішій економічній співпраці та вирішити нагальні глобальні проблеми безпеки.

Потім Карні вирушить до Риги, де зустрінеться з латвійськими лідерами для зміцнення двосторонніх відносин між Латвією та Канадою в збільшення обсягів торгівлі, зокрема в оборонному секторі.

Канадський прем'єр-міністр також зустрінеться з військовослужбовцями Збройних сил Канади, які беруть участь в операції REASSURANCE, найбільшій активній військовій місії Канади за кордоном.

 

