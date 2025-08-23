У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

Німецька Die Welt із посиланням на дипломатів ЄС повідомляє, що у китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті для України.

Проте, підкреслюється, що уряд у Пекіні буде готовий піти на це, "якщо миротворці будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй"

"У Брюсселі план Пекіна викликав неоднозначну реакцію. З одного боку, кажуть, що включення країн Глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти прийнятності розгортання іноземних військ для моніторингу миру", - пише Die Welt.

"Однак, з іншого боку, - продовжує видання "існує також небезпека, що Китай в першу чергу захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", - сказав високопоставлений дипломат ЄС, знайомий з поточними дискусіями".