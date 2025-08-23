Понад 7 тис маломобільних жителів Донецької області вже евакуйовано – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про евакуацію понад семи тисяч маломобільних жителів Донецької області в інші регіони країни, де їм організований догляд і підтримка.

"Лише за цей тиждень відбулося 4 евакуаційні рейси: жителі Покровської громади вже у Львівській області; люди з Добропільської та Білозерської громад — на Житомирщині; 20 маломобільних осіб отримали прихисток у Київській області; ще 52 — у геріатричних закладах Київщини, де вони отримуватимуть постійний догляд. Понад 7 000 наших земляків, які потребують особливого догляду, вже в безпеці", - написав Філашкін в Телеграм у суботу.

За його словами, маломобільні жителі області щодня прибувають до міста Павлоград Дніпропетровської області, де їх реєструють, надають необхідну допомогу та готують до подальшого виїзду у безпечні області. Евакуаційні екіпажі супроводжують людей та допомагають із речами, а в евакуаційних вагонах у кожного своє місце.