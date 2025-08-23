Інтерфакс-Україна
Події
08:53 23.08.2025

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

1 хв читати
Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС
Фото: Закарпатська ОВА

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії Flex у Мукачеві, по якому вдарили росіяни, завершено, повідомила ДСНС у Телеграм вранці суботи.

"Мукачево: ліквідовано пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м після ворожого обстрілу. Станом на 08:00 вогонь ліквідовано. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань. Для ліквідації пожежі залучено 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки", - повідомив телеграм-канал ДСНС.

Як повідомлялося, завод електроніки американської компанії Flex у Мукачеві (Закарпатська обл.) було пошкоджено у результаті російського ракетного удару 21 серпня. Постраждали 23 людини.

 

Теги: #мукачево #дснс

