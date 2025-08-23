Інтерфакс-Україна
07:54 23.08.2025

МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

Міністерство закордонних справ України видало заяву щодо запланованих у Білорусі військових навчань. Текст заяви опубліковано на сайті міністерства у п’ятницю.

У контексті запланованих у наступні тижні на території Білорусі військових навчань ОДКБ "Взаємодія-2025", "Пошук-2025", "Ешелон-2025", та спільних стратегічних навчань збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2025", МЗС України заявило, що "співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але і для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа щодо припинення війни".

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - сказано в заяві МЗС.

 

 

Теги: #білорусь #попередження #навчання #мзс

