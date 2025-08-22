Інтерфакс-Україна
Події
16:25 22.08.2025

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Зараз є завдання, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну, ключ до цього – гарантії безпеки, над якими ведеться робота спільно з партнерами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вже об'єднали навколо України, навколо нашого такого сміливого народу, всю Європу і багато інших країн світу. Зараз наше завдання зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, нашим наступним поколінням українців не довелось проходити через війну. Ключ до цього – гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом з нашими партнерами", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани.Безпека" в Києві в пʼятницю.

Президент зазначив, що Україна разом з Європою, США та "Коаліцією охочих", готує важливі гарантії безпеки, основою яких буде досвід сильної української армії.

"Та не менш важливо, аби ви знали, щоб кожен з вас відчував, наскільки вся Україна завдячує вам", - сказав Зеленський, звертаючись до ветеранів.

"І що ми сподіваємося, що ви надалі будете з Україною, змінювати Україну, працювати, берегти для України, для всіх наших наступних поколінь знання про те, що сміливо дійсно змінює історію і забезпечує право на життя для народу", - наголосив глава держави.

Він попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав своє життя.

Теги: #гарантії_безпеки #ветерани

