Інтерфакс-Україна
Події
16:04 22.08.2025

Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

2 хв читати
Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ в реєстрах до відомостей про оборонні підприємства, місцезнаходження їхньої нерухомості та інформації щодо об'єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

Законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" був підтриманий 231 голосами народних депутатів на засіданні парламенту 21 серпня.

Документ встановлює можливість для оборонних підприємств не вказувати види діяльності, пов'язані із забезпеченням обороноздатності держави, та фактичне місцезнаходження підприємства при державній реєстрації.

Також таким підприємствам дозволяється на період дії воєнного стану та протягом року після його скасування не вказувати точні адреси об’єктів нерухомості та кадастрові номери земельних ділянок в їхній власності.

Крім того, у вказаний період в Державному земельному кадастрі не вказується інформація щодо власників земельних ділянок. Витяг з такою інформацією з кадастру надається лише за заявою особи, яка є власником (користувачем) даної земельної ділянки або нотаріусом.

Законопроєкт також встановлює можливість обмеження доступу фізичних та юридичних осіб до відомостей державних реєстрів прав інтелектуальної власності, пов'язаної зі сферами національної безпеки і оборони на період дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення.

Водночас протягом двох місяців з дня набрання чинності закону Мінюст має забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як відкритих даних.

Теги: #обмеження #реєстри #оборонні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 21.08.2025
У центрі Києва у п’ятницю обмежать рух через візити іноземних делегацій

У центрі Києва у п’ятницю обмежать рух через візити іноземних делегацій

13:53 24.07.2025
У Києві 25-28 липня через спеку обмежать рух великовагового автотранспорту

У Києві 25-28 липня через спеку обмежать рух великовагового автотранспорту

22:19 23.07.2025
В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

В Києві знову проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП

13:26 22.07.2025
Рада почала розгляд законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Рада почала розгляд законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП

07:27 21.07.2025
У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух

У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух

21:38 20.07.2025
У центрі Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

У центрі Києва обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

20:17 20.07.2025
Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

13:36 20.07.2025
Росія намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням - СЗР

Росія намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням - СЗР

00:11 17.07.2025
Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

Канада обмежує імпорт сталі - прем'єр

18:04 15.07.2025
Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

Рада ЄС наклала санкції на п'ятьох російських суддів

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

ОСТАННЄ

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Прокурори стверджують, що обвинувачений у вбивстві Фаріон зізнався у злочині під час розмови зі співкамерником - ЗМІ

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА