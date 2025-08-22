Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11533, який обмежує доступ в реєстрах до відомостей про оборонні підприємства, місцезнаходження їхньої нерухомості та інформації щодо об'єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

Законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" був підтриманий 231 голосами народних депутатів на засіданні парламенту 21 серпня.

Документ встановлює можливість для оборонних підприємств не вказувати види діяльності, пов'язані із забезпеченням обороноздатності держави, та фактичне місцезнаходження підприємства при державній реєстрації.

Також таким підприємствам дозволяється на період дії воєнного стану та протягом року після його скасування не вказувати точні адреси об’єктів нерухомості та кадастрові номери земельних ділянок в їхній власності.

Крім того, у вказаний період в Державному земельному кадастрі не вказується інформація щодо власників земельних ділянок. Витяг з такою інформацією з кадастру надається лише за заявою особи, яка є власником (користувачем) даної земельної ділянки або нотаріусом.

Законопроєкт також встановлює можливість обмеження доступу фізичних та юридичних осіб до відомостей державних реєстрів прав інтелектуальної власності, пов'язаної зі сферами національної безпеки і оборони на період дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення.

Водночас протягом двох місяців з дня набрання чинності закону Мінюст має забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як відкритих даних.